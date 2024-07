O plantel do FC Porto, depois da vitória frente ao Al Nassr (4-0), voltou a treinar no Olival, esta segunda-feira, com especial destaque para a presença de Eustáquio, que regressou aos trabalhos após a Copa América, ao serviço do Canadá.

Segundo informaram os dragões, continuam no boletim clínico o nome de Marcano (trabalho de ginásio e tratamento) e Zaidu (treino condicionado).

Os dragões têm folga na terça-feira e voltam a treinar na quarta, antes da Supertaça com o Sporting marcada para sábado, às 20h15.