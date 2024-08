Eustáquio, jogador do FC Porto, na flash interview da Sport TV+, após a conquista da Supertaça frente ao Sporting, por 4-3:

«Creio que foi a melhor maneira de começar a temporada. Até enchei que o FC Porto entrou bem no jogo, até ao golo do Sporting. Esta noite foi muito difícil para nós. Foi bom fazermos 3-1 antes do intervalo. Com muita calma conseguimos retificar algumas coisas no intervalo. Em Portugal, só uma equipa conseguia dar a volta a um 3-0 e essa equipa é o FC Porto.»

«Temos uma equipa muito jovem. Temos muita fome. Acredito que conseguimos manter a calma e fomos muito alimentados pelos adeptos, pelos jogadores do banco e da bancada. São resultados muito difíceis quando estás a ganhar 3-0 e sofres o primeiro, o segundo… é uma final que me vou lembrar para sempre.»

«É especial. Logicamente quando representamos a nossa seleção sabemos que as férias são curtas. Não tive férias, tive 12 dias de folga, mas sempre com a mesma vontade de voltar ao trabalho e ajudar os meus colegas.»