Depois da vitória do FC Porto sobre o Farense (0-1), Fábio Vieira falou à flash da Sport tv.

«[A morte de Pinto da Costa] É uma perda irreparável, desde que me lembro de ser adepto e de jogar no FC Porto. Sempre ouvi falar do presidente Pinto da Costa. É o presidente mais titulado da história. Fez muito pelo clube e pela cidade. Deixou marca e hoje é um dia muito triste para nós. Sabíamos que só poderíamos vencer e os três pontos dedicamos a ele e à sua família.»

«Procurávamos esta vitória já há algum tempo. Houve mudanças, estamos a adaptar-nos às ideias do treinador e estamos a evoluir. Queremos somar mais vitórias.»

«São três pontos importantes e devemos estar focados no nosso trabalho. Vamos jogo a jogo.»

«Liga Europa? Uma equipa como o FC Porto deve lutar em todas as competições. Vamos a Roma com tudo em aberto e com muita vontade de vencer a eliminatória.»