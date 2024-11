Fábio Vieira, jogador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da derrota com a Lázio, por 2-1, na quarta jornada da Liga Europa:

[Análise do jogo] «Foi um jogo no qual não estávamos à espera deste desfecho. Trabalhámos muito bem para chegar aqui, mostrar o nosso futebol e o que é o FC Porto. Começámos o jogo numa boa forma, com muita bola e a tentar ir para cima do adversário. Estão a jogar em casa e têm muita qualidade. Foi um jogo bastante dividido, mas uma bola no final, quase no último segundo, acabou por nos custar a derrota».

[Começa a ser opção para Vítor Bruno] «Sinto-me cada vez melhor. Foi uma fase complicada para mim. Tenho tido algumas lesões, mas estou a regressar àquilo que é o meu futebol e que sou eu. Sou mais um para ajudar este clube. Vou dar o meu máximo e vamos continuar na luta para conseguir a qualificação».

[Foco no Benfica?] «Claro que agora é o momento em que ainda estamos um pouco frustrados com tudo o que aconteceu neste jogo. Tivemos um lance que foi um pouco duvidoso, mas vou deixar isso para a equipa de arbitragem analisar. Não me compete a mim analisar. Mudou completamente o jogo. Agora é descansar e começar a pensar no próximo jogo… que é o Benfica».

[Sensações de mais um Clássico?] «É sempre um grande jogo, como toda a gente sabe. Em Portugal um Benfica-FC Porto é um jogo grande. Vai ser com certeza um grande jogo, um espetáculo de futebol e vamos dar o máximo para conseguir os três pontos e irmos para as paragens das seleções tranquilos e com uma vitória.»