Francesco Farioli falou à flash da RTP após o triunfo do FC Porto sobre o Benfica nos “quartos” da Taça de Portugal (1-0).

«A melhor equipa perdeu? Não. Não concordo com José Mourinho. Merecemos o resultado. Estivemos próximos de sofrer um golo, é certo, mas na primeira parte tivemos boas oportunidades. O Benfica é uma boa equipa. Diria que, no todo do jogo, o FC Porto mereceu a vitória. O ADN do FC Porto esteve no jogo, sobretudo na primeira parte. Se o Benfica marcasse, teria sido na sequência de uma mão na bola, pelo que o golo seria anulado.»

«Thiago Silva? É uma aposta para manter. Deu-nos a mais-valia que esperávamos. Estamos satisfeitos com o desempenho dele.»

«Agora o foco está no jogo em Guimarães, perante uma equipa que conquistou a Taça da Liga há poucos dias. As boas sensações desta noite são importantes para o que se segue. Há muitos desafios pela frente.»