A conferência de imprensa de Francesco Farioli após a vitória sobre o Alverca (1-0) foi a mais curta da época. Sem surpresas, o treinador do FC Porto foi “engolido” por um banho de gelo, com Alan Varela, Sainz, Samu e Pepê a liderarem a festa. Nessa altura, o treinador italiano falava sobre as emoções pela conquista do título.

Jorge Costa na memória

«Sempre disse jogo a jogo. É a minha forma de pensar. Mas apercebi-me de algo especial no final do jogo. O momento da bandeira do Jorge Costa… Os cortes do Alberto e do Alan Varela no final, na linha, à frente da bandeira do Jorge Costa, não foram coincidências. Tivemos ajuda de outra dimensão. O título vai para ele, para as pessoas que me fazem este treinador, para o presidente Villas-Boas e para a minha família.»