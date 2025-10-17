Francesco Farioli descartou gestão para o duelo com o Celoricense, em Barcelos, na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto apontou ao Jamor, num caminho a trilhar a partir deste sábado (18h).

Exigência na Taça de Portugal

«Conheço a sensação [de jogar na Taça] porque como treinador também defrontei equipas da primeira divisão. Amanhã [sábado] vamos defrontar uma equipa que vai dar a vida, até para desfrutar do jogo. Temos de ser inteligentes. O futebol está repleto de histórias nestas competições. Vai começar 0-0 e devemos merecer o triunfo. Estamos muito bem preparados para qualquer cenário e a informação sobre os adversários é fácil de reunir. Devemos estar preparados para competir, porque muito pode acontecer.»

«Vamos com toda a força e vamos aproveitar para preparar o próximo bloco competitivo. Vamos jogar seis jogos – quatro fora – vai ser muito exigente. O jogo da Taça é importante e vamos apresentar um “onze” com aqueles que estão preparados para competir ao mais alto nível.»

«Conheço o Jamor, já vi finais da Taça, queremos lá estar. A nossa jornada começa amanhã e devemos estar preparados.»