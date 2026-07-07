Francesco Farioli completou um ano ao leme do FC Porto. Na tarde desta terça-feira, o treinador italiano falou aos jornalistas no Olival, antes do treino.

«Estar aqui há um ano é, de certa forma, uma vantagem. Já nos conhecemos todos muito bem, conheço bem os jogadores e conseguimos acelerar os processos na pré-época, que têm de ser muito rápidos porque a exigência é muita e já vamos ter jogos pela frente nos próximos dias», começou por dizer.

«É um pouco diferente, mas há sempre o desafio de manter a fasquia elevada e de aumentar o nível. Quando nos conhecemos todos tão bem existe o risco de entrarmos em piloto automático, algo que temos de evitar. Temos de começar do zero, com um novo conceito, porque os jogadores estiveram fora durante várias semanas. Nesta primeira fase estamos a regressar ao princípio, ao início do processo, e depois vamos trabalhar aspetos importantes para a temporada que se avizinha», acrescentou.

Questionado sobre a defesa do título, Farioli exigiu humildade e foco.

«Vamos começar do zero novamente. O que está feito está feito. A lição que retiramos da época passada tem de servir de alerta para nós, porque quando cheguei aqui também ninguém esperava que conseguíssemos alcançar o que alcançámos de forma tão rápida. Isto é a prova de que no futebol se trabalharmos muito conseguimos compensar qualquer desvantagem. Todas as equipas vão começar do zero. O que alcançámos faz parte da nossa história. Os troféus estão no Museu e agora temos uma responsabilidade extra por sermos Campeões. Por outro lado, temos de estar cientes de que não somos os favoritos e de que vamos ter muitos desafios. Essa será a nossa força, faz parte do nosso ADN e do que é ser Porto historicamente.»

Sobre o mercado de transferências, o treinador do FC Porto ironizou ao abordar o futuro de Diogo Costa: «Não sei que jogos viram, mas as exibições do Diogo Costa não foram assim tão boas para vocês construírem uma narrativa que faça subir o valor de mercado dele. Estou a brincar, obviamente. Sabemos que o Diogo é muito bom, vai ser o nosso capitão, falei com ele há alguns dias e claro que ele estava focado na seleção e no Mundial. Agora vai ter alguns dias para descansar e depois estará de volta para trabalhar connosco e para nos ajudar na próxima época.»

«Não quero atrair interesse de outros clubes com as minhas palavras. Espero que ele volte rapidamente e depois disso fecharemos o aeroporto e as estradas (risos). O FC Porto é a casa dele e desejo-lhe tudo de bom, mas oxalá ele continue entre nós.»

Mercado? Não é fácil investir muito dinheiro

Já quanto a possíveis entradas, Farioli admitiu que todos estão «cientes das necessidades» e existe uma «estratégia clara».

«Tirando alguns clubes mais ativos do que os restantes, e falo também a nível internacional, o mercado esteve praticamente parado durante o Mundial. Como disse o presidente, não é fácil investir muito dinheiro, mas sabemos que posições temos de reforçar num mercado que funciona nos dois sentidos. Diria que 90 por cento dos nossos jogadores querem continuar por cá, mas há alguns que ponderam mudar-se se surgir uma boa oportunidade, mas essa oportunidade tem de ser boa para toda a gente: para o Clube e para o jogador. Temos um plano A e um plano B, dependendo das movimentações, mas nesta fase estamos tranquilos e sabemos que o presidente tem estado muito ativo nos bastidores. Não vemos muitos rumores, mas sabemos que há um Dragão no mercado à procura de fazer o melhor pelo clube, para me ajudar e para montar a melhor equipa para encarar as cinco competições em que estaremos envolvidos.»

O técnico italiano avaliou ainda os primeiros dias de André Silva e sublinhou a motivação do avançado «por estar de volta a casa».

«Ele chegou numa excelente forma física, como puderam ver no vídeo em que ele marcou um golo de pontapé de bicicleta. A atitude dele, a qualidade e a ligação que tem à realidade do FC Porto é muito forte. Ele queria muito voltar, foi uma das negociações mais rápidas de sempre. Ele está muito motivado e vai mostrá-lo em breve.»

Farioli explicou também qual é o plano que tem para Eirik Grannas. «Estamos a falar de um jogador muito jovem, o mais jovem com quem já trabalhei enquanto treinador. Claro que pode surgir uma comparação com outro jogador escandinavo e loiro do nosso plantel, mas é demasiado cedo para isso. Ele está a trabalhar muito e a exigir muito dele próprio, mas vai precisar de tempo. Terá a sua oportunidade para brilhar na equipa B ou no plantel principal, quando ou se surgir a oportunidade de se estrear. Na equipa B vai poder trabalhar com vários jogadores jovens que já se estrearam na época passada. Não ficarei surpreendido se virmos outros jovens a ter a mesma oportunidade esta época e o Eirik é um dos que pode vir a estrear-se.»

Por último, o treinador campeão nacional mostrou-se otimista quanto à recuperação de Samu e falou também de Vasco Sousa.

«Eles estão bem. O Vasco Sousa já está numa fase avançada da recuperação. O Samu tem feito bastante trabalho de recuperação física, mas o Vasco já está envolvido em algumas dinâmicas com bola. Está a trabalhar muito para voltar e para estar preparado para os próximos desafios. Estou muito surpreendido com a evolução do Samu, mas temos de ser realistas e as evidências científicas são muito claras acerca do tempo de recuperação. Tanto o jogador como o departamento médico estão a fazer tudo o que podem para que a recuperação seja rápida. Sempre que o vejo a correr fico entusiasmado por pensar em tê-lo de volta, mas temos de ser frios, porque há um risco associado ao esforço do jogador a curto e a longo prazo. Sabemos o valor do Samu, por isso temos de ser conscientes e não há qualquer pressão da minha parte para forçá-lo a estar pronto antes do tempo. Esta tem de ser apenas uma pequena paragem na carreira dele.»

O primeiro jogo oficial dos campeões nacionais está agendado para 1 de agosto (20h15), em Coimbra, na Supertaça, frente ao Torreense.