Na antevisão à receção ao Estugarda na segunda mão dos “oitavos” da Liga Europa, Francesco Farioli voltou a comentar a gestão do plantel, em particular no ataque e no meio-campo.

Sainz e Pietuszewski

«O Borja Sainz é um dos jogadores que mais minutos no plantel, com mais contribuições para golo. Os números falam por si. O que o grupo faz em termos de sacrifício é único. Estou grato.»

Gestão no miolo

«O Froholdt sentiu uma dor num ombro no final de 2025, mas contra o Moreirense já voltou ao seu melhor nível. Poderia referir o mesmo quanto ao Rodrigo Mora, Gabri Veiga ou Sainz. Temos uma equipa equilibrada, onde todos podem jogar e ser titulares. É um grupo unido.»

Perspetiva sobre as semanas decisivas

«Precisamos de estar focados no próximo adversário, mas também nas semanas seguintes, nos possíveis cenários. A construção do plantel por parte do FC Porto foi muito bem conseguida. Já vos falei da importância da semana no Algarve, no princípio de janeiro, porque aproveitámos para unir o grupo, integrar os novos jogadores e assimilar dinâmicas. Criámos condições, mas conquistar títulos é um caminho mais longo.»