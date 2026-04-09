Francesco Farioli lamentou a ineficácia na receção ao Nottingham Forest (1-1), na primeira mão dos “quartos” da Liga Europa. Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto apontou ao segundo “round”, dentro de uma semana.

O Maisfutebol tentou questionar o treinador do FC Porto, mas tal não foi permitido.

Empate amargo

«Merecíamos vencer por mais do que um golo de diferença. Esta noite desperdiçámos uma vitória que seria merecida. Não tivemos momentos pânico, cometemos um erro. Mas a reação do público foi fantástica. O Martim Fernandes viveu dois momentos de azar e precisámos de reajustar. Na primeira parte tivemos cinco oportunidades claras e sem conceder. Poderíamos ter sido mais agressivos sem bola. Jogámos contra um adversário muito bom, construído para conquistar a Liga Europa. Produzimos o suficiente para sair com a vitória.»

«Todos esperávamos um resultado diferente. Se tiveres cinco ou seis oportunidades na primeira parte, podes chegar ao intervalo a vencer 3-0, logo falaríamos de um jogo diferente. Mas não vale a pena lamentar. Os adeptos foram fantásticos durante todo o jogo, sobretudo após o autogolo do Martim Fernandes.»

«É normal alguma frustração da parte dos adeptos, não é normal apenas marcar um golo em tantas oportunidades. E o Diogo Costa só fez uma defesa.»