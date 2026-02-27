No rescaldo à vitória caseira sobre o Arouca na 24.ª jornada da Liga (3-1), Francesco Farioli criticou a ineficácia que obrigou os azuis e brancos a sofrer até ao fim. Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto dedicou o resultado a Borja Sainz, de luto pela morte da mãe.

Apesar de pedida, não foi dada a palavra ao Maisfutebol.

Sofrimento desnecessário

«É uma vitória para o Borja Sainz e para a sua família. Na primeira parte merecíamos mais golos, talvez três. Infelizmente não convertemos as oportunidades. A reação ao golo sofrido foi fantástica e aumentou o volume ofensivo, espelhando o que significa a família portista. O Arouca competiu bem, mas merecemos a vitória. Merecíamos também um jogo mais calmo nos últimos minutos.»

«Deveríamos ter encerrado o jogo muito mais cedo. Ficámos expostos à reação do Arouca e sofremos o golo (1-1). Eu gosto da forma como o Arouca joga, têm mobilidade em posse. Poderíamos ter evitado aquele golo. Estivemos muito bem durante 85 minutos, é o que importa extrair.»

«Penálti? Do relvado fico com a sensação de que é penálti, mas não vale a pena perder tempo.»