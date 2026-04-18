Francesco Farioli anteviu neste sábado a receção do FC Porto (1.º) ao Tondela (17.º), a contar para a 30.ª jornada da Liga. Em conferência de imprensa, o treinador dos dragões recuou a Nottingham.

As bolas nos ferros

«Acho que precisamos de mover os ferros, o que não me parece possível. Queremos continuar a criar boas oportunidades de golo. Da Liga Europa retirámos a lição de que o nível da exibição merecia um bilhete para as meias-finais, mas as circunstâncias não nos permitiram lá chegar.»

«Não sou um grande fã de remates à distância. Mas há exceções. Depende dos jogadores. Temos alguns jogadores capazes, como Varela, Fofana ou o Gabri Veiga. Não é algo que treinamos muitas vezes, está mais ligado às qualidades inerentes de cada jogador.»