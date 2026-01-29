No rescaldo ao triunfo caseiro sobre o Rangers na oitava e última jornada da fase liga da Liga Europa, que permitiu selar a qualificação direta para os “oitavos”, Francesco Farioli apontou à rota para Istambul, palco da final. Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto voltou a enaltecer o espírito dos seus pupilos.

Analogia geográfica

«Somos a equipa que está mais longe de Istambul. Isto espelha a viagem que devemos fazer para lá chegar. Vamos passo a passo. Em março voltamos a centrar atenções na Liga Europa.»

Análise à partida

«O Rangers apresentou-se numa organização defensiva diferente e mais agressivos na pressão adiantada, tentando explorar o contra-ataque. Decidimos bem para contrariar essa pressão e uma dessas decisões resultou no golo do Rodrigo Mora. E o golo do Moura aconteceu num ótimo momento para atacar a profundidade, numa jogada que começou com um excelente passe longo do Bednarek. A equipa voltou a mostrar maturidade. Estou satisfeito.»

«Começámos bem, mas no primeiro erro concedemos um golo. A este nível é assim que funciona. A reação foi brilhante e precisámos de poucas oportunidades para marcar. Colocámos o jogo na direção que pretendíamos. Na segunda parte, os defesas baixaram e soubemos gerir. O resultado é importante para o FC Porto e para o futebol português.»

Foco na visita ao Casa Pia

«Estamos a meio da época, há muitos jogos pela frente, com a competição em alta. Todos os fins de semana são complicados. Quem joga contra nós na Liga encara como um desafio na Champions, como se valesse pontos a dobrar. E, para nós, todos os jogos são como finais da Champions, temos de nos manter calmos e conectados. O foco já está no Casa Pia.»