Francesco Farioli voltou a comentar o momento de Samu, uma vez que o avançado falhou penáltis contra Plzen e Vitória de Guimarães. O treinador do FC Porto falou à margem da antevisão à receção ao Gil Vicente, na segunda-feira (20h15), em duelo da 19.ª jornada da Liga.

Samu e as emoções

«Não acredito que demonstrar emoções é uma fraqueza, eu também sou emocional nos bons e maus momentos. Com a intensidade do nosso trabalho é quase impossível travar as emoções. O Samu é exemplo disso. Ele estava triste por falhar o penálti e, sobretudo, por a equipa não ter ganho. Isso espelha o seu compromisso. Não somos máquinas, somos humanos. Estou certo de que a sua reação vai ser positiva, se houver um penálti eu confio nele. E o estádio vai estar com ele, para reforçar o sentido da família portista.»