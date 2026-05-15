À margem da antevisão à receção ao Santa Clara na 34.ª e última jornada da Liga, Francesco Farioli abriu o livro sobre o mercado de transferências. Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto garantiu que já trabalha para reforçar o plantel.

Mercado já mexe

«Queremos manter os melhores jogadores, porque queremos criar condições para o clube estar ao nível que merece. Construímos a base do grupo, que é jovem e que vai precisar de ajustes no verão, mas não queremos vender atletas de forma gratuita. Nem temos a intenção de baixar a qualidade. Estamos a trabalhar com o presidente e com a estrutura, nesta semana já tive várias reuniões. Ainda assim, a prioridade é também desenvolver a formação, a estrutura e outros aspetos. O que fizemos nesta época foi positivo, mas a exigência vai continuar a subir. Há que respeitar determinados padrões e a competição na próxima época vai ser mais complicada. Não só na Liga dos Campeões, como nas provas nacionais.»

Diogo Costa com o número 2?

«Foi uma conversa entre o presidente e o Diogo Costa, o gesto do clube foi importante. O Diogo tem o direito de tomar uma decisão. O número “2” é um símbolo lendário no FC Porto e o Diogo merece-o.»