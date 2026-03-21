O FC Porto visita o Sporting de Braga este domingo (20h30) e, apesar da dificuldade do jogo, quando faltam apenas oito jornadas por disputar, Francesco Farioli não considera que o resultado será decisivo nas contas do título. O técnico do FC Porto deixou elogios a Carlos Vicens, destacou a obsessão dos minhotos pela posse de bola e alertou para os «detalhes» que podem decidir a partida.

Elogios ao Sp. Braga

«Eles estão muito bem desde o início da época. O treinador [Carlos Vicens] está a fazer um grande trabalho, a equipa está a jogar muito bem na Liga e atingiram um feito incrível ao entrarem no top-8 da Liga Europa. É uma equipa que marca muitos golos, a que tem mais posse de bola na Liga, muito dominante no meio-campo do adversário, têm qualidade, preenchem muito o lado da bola. São muito agressivos. Espero um jogo semelhante aos jogos que jogámos com o Estugarda, porque a forma como atuam é clara, apesar de serem mais orientados para a posse de bola do que o Estugarda. Mas será um jogo aberto, com duas equipas a entrarem em campo com o mesmo desejo. Temos de estar prontos para recuperar muito rapidamente a bateria depois de uma grande conquista e temos de jogar as nossas cartas em Braga.»

Rotação nas equipas de FC Porto e Sp. Braga

«Não sei quem vão colocar em campo, isso não posso controlar. Do nosso lado, tivemos todo o plantel pronto para competir a um bom nível. Dentro dos 23 jogadores que estão prontos para jogar, vou escolher os que acredito que vão aumentar as nossas chances de ter sucesso. Eles também vêm de um jogo europeu, apesar de terem jogado um dia antes e de não terem jogado no fim de semana passado, mas estavam no seu direito. Sobre esse tópico, é claro que fisicamente será um jogo exigente. São a equipa, juntamente connosco, que tem os maiores números em termos de volume de corridas e intensidade. Será um jogo físico, muito tático também e que será definido por pequenos detalhes. Teremos de ter atenção a esses pequenos detalhes.»

Sp. Braga mostrou coragem a enfrentar a pressão alta do FC Porto no outro jogo

«Posso pegar na conferência de imprensa que fiz antes do Estugarda e fazer quase “copy paste”. A essência dos passes do Sp. Braga é diferente do Estugarda, jogam mais curto, combinam muito a bola. Têm vontade em jogar no meio-campo adversário. E combinam esse desejo da posse de bola com muita agressividade, com envolvimento dos jogadores da frente na pressão, alas a saltar agressivamente e os centrais sempre corajosos a correrem por todo o campo. É uma equipa que gosto muito pela forma como joga. E, por isso, acredito que amanhã [domingo] teremos um jogo aberto entre duas equipas que, dentro das suas identidades, colocarão em prática o seu futebol, com pequenas diferenças, claro. Corajosos é um adjetivo que descreve muito bem as duas equipas.»

Jogo mais difícil até final do campeonato

«Consegue lembrar-me quantos jogos ainda faltam? Oito. E pontos? Essa é a resposta. Ainda faltam jogar 24 pontos. Claro que o Sp. Braga é um adversário muito forte, não o podemos negar, mas a corrida é longa. Vamos passo a passo. Amanhã [domingo] poderá ser um passo importante, sim, totalmente, mas não será decisivo.»