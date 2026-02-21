Francesco Farioli anteviu neste sábado a receção do FC Porto ao Rio Ave (15.º) na 23.ª jornada da Liga. À margem do encontro de domingo, o treinador dos dragões comentou a polémica em redor de Prestianni e Vinícius Júnior no Benfica-Real Madrid desta semana.

Farioli abre o livro

«Nestes dias vemos muitos comentários e diferentes análises de colegas, tornou-se num caso internacional. Não estou aqui para dar uma “masterclass”. Da minha parte tenho a dizer que treinei e trabalhei em seis países, cinco vezes no estrangeiro, e destas experiências convivi com pessoas com 16 passaportes diferentes, portanto estou aberto à diversidade. Esta é uma grande oportunidade para aprendermos e melhorarmos. O que faço no trabalho também faço com os meus filhos. A minha filha mais velha frequenta uma escola internacional e tem a oportunidade de crescer rodeada de diferentes culturas. É uma oportunidade incrível, algo que descobri aos 25 anos. Estar em 2026 e ainda ser julgado pela cor da pele ou pela religião… Não deveria ser assunto, é muito triste.»

«Coincidência ou não, há uns dias descobri uma fotografia tirada há mais de 30 anos, algo que incluí na minha tese, de um monólogo de Carl Sagan, para mim uma mente incrível, sobretudo pelo lado humano. Recomendo um vídeo de três ou quatro minutos, o título é “A Pale Blue Dot”. É muito interessante e ajuda-nos a perspetivar a vida. Ensina-nos que a vida é sobre humildade e sobre as más energias que devemos dispensar. A vida será melhor se aproveitarmos as boas energias.»