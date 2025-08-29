Na antevisão à visita ao Sporting, na quarta jornada da Liga, Francesco Farioli comentou o momento de Samu e Rodrigo Mora, numa fase em que dragões e leões estão igualados no topo do campeonato.

Samu disponível e Mora focado

«Samu está convocado e devo destacar o trabalho árduo que fez para estar presente, trabalhando duas horas por dia. Por isso, merece estar convocado. E também devo destacar a dedicação da equipa médica. O Samu vai estar preparado para o jogo com o Sporting.»

Rodrigo Mora está focado no clássico, depois tudo pode acontecer

«Rodrigo Mora está cá, está totalmente focado na equipa e preparado para desempenhar um lugar de destaque. Em todo o caso, o mercado de transferência continua em aberto e devemos estar preparados para todos os cenários. Neste momento não é o principal assunto para mim.»

Pablo Rosario é opção para o clássico

«Pablo Rosario? Já treinou e vai viajar connosco para Lisboa, conheço-o muito bem, trabalhei com ele uma época no Nice. É um bom jogador, um soldado, de muito carácter e qualidade.»

«Venci clássicos nos Países Baixos e em França, pelo Nice, mas fazem parte do passado.»