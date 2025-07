Na sequência do anúncio como sucessor de Martín Anselmi no comando técnico do FC Porto, Francesco Farioli apresentou-se aos adeptos. O treinador italiano, de 36 anos, assinou até junho de 2027.

«O que trazemos das experiências anteriores é a mentalidade, o espírito de sacrifício. É absolutamente inegociável», disse aos meios dos dragões.