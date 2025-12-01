Francesco Farioli reagiu ao sofrido triunfo do FC Porto na receção ao Estoril (1-0), na 12.ª jornada da Liga, em conferência de imprensa. Na noite deste domingo, o treinador dos dragões argumentou que, apesar das oportunidades criadas, o Estoril não obrigou Diogo Costa a aplicar-se.

Baliza a zeros

«O Diogo Costa fez zero defesas. Não queremos que o adversário entre na nossa área, mas o Estoril fez um bom jogo, com qualidade individual e boa construção, baixando para começar a construção. Não aproveitámos as oportunidades que criámos. Houve cansaço e tornou-se um jogo mais complicado do que queríamos.»

«Ganhar é sempre importante, sobretudo contra um adversário difícil. Tivemos oportunidades para marcar mais golos. O resultado é positivo, mas sentimos mais dificuldades do que era suposto.»

Elogios ao Estoril

«Foi das melhores equipas que visitou o Dragão, pela organização e capacidade individual. Fizeram um bom jogo e o Ian Cathro deve estar contente. O Estoril teve três boas oportunidades, tivemos sorte em não conceder golos. Faz parte. É bom manter a baliza a zeros.»

«Faltou robustez para chegar ao meio-campo adversário e impedir contra-ataques. É importante respeitar o momento do jogo e do Estoril, nem sempre podemos jogar em domínio. Preparámos o jogo a pensar nos sistemas de 4-4-2, 5-3-2 e 4-2-3-1 do Estoril, mas fomos surpreendidos em alguns momentos.»

De Jong em alerta

«Sentiu uma dor num joelho, mas o doutor mostrou-se positivo. Precisamos de avaliar nas próximas horas.»