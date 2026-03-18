Na antevisão à receção ao Estugarda na segunda mão dos “oitavos” da Liga Europa, Francesco Farioli voltou a alertar para as valências do quarto classificado da Bundesliga. Em conferência de imprensa, nesta quarta-feira, o treinador do FC Porto detalhou o plano para atingir os quartos de final.

Estugarda no passado, Dragão pela frente

«É melhor ter uma pequena vantagem, mas temos de pensar que está 0-0. É um novo jogo. O Estugarda vem com ambição e intensidade, devemos estar preparados para reagir. O que aconteceu em Estugarda, fica em Estugarda. No Dragão vamos jogar todas as cartas para vencer.»

«É complicado o Estugarda ser ainda mais agressivo do que na primeira mão, ainda que tenham feito algumas adaptações posicionais contra o Leipzig. Mas está claro quem é o Estugarda e quem somos nós. Esperamos um jogo similar à primeira mão. O mais importante é a energia, a ambição, o foco e a estratégia.»

«Queremos entrar com a atitude certa, na nossa forma de jogar. Vamos defrontar um adversário semelhante a nós nesses aspetos, porque são corajosos e ambiciosos, apesar da diferença tática.»

Rotação?

«Poderemos fazer a rotação normal, talvez de sete ou oito jogadores, porque é importante manter todos preparados para competir ao mais alto nível.»