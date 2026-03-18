Farioli: «Estugarda é semelhante ao FC Porto, apesar da diferença tática»
Treinador dos dragões salientou a agressividade dos alemães e abordou a possível rotação
Treinador dos dragões salientou a agressividade dos alemães e abordou a possível rotação
Na antevisão à receção ao Estugarda na segunda mão dos “oitavos” da Liga Europa, Francesco Farioli voltou a alertar para as valências do quarto classificado da Bundesliga. Em conferência de imprensa, nesta quarta-feira, o treinador do FC Porto detalhou o plano para atingir os quartos de final.
Estugarda no passado, Dragão pela frente
«É melhor ter uma pequena vantagem, mas temos de pensar que está 0-0. É um novo jogo. O Estugarda vem com ambição e intensidade, devemos estar preparados para reagir. O que aconteceu em Estugarda, fica em Estugarda. No Dragão vamos jogar todas as cartas para vencer.»
«É complicado o Estugarda ser ainda mais agressivo do que na primeira mão, ainda que tenham feito algumas adaptações posicionais contra o Leipzig. Mas está claro quem é o Estugarda e quem somos nós. Esperamos um jogo similar à primeira mão. O mais importante é a energia, a ambição, o foco e a estratégia.»
«Queremos entrar com a atitude certa, na nossa forma de jogar. Vamos defrontar um adversário semelhante a nós nesses aspetos, porque são corajosos e ambiciosos, apesar da diferença tática.»
Rotação?
«Poderemos fazer a rotação normal, talvez de sete ou oito jogadores, porque é importante manter todos preparados para competir ao mais alto nível.»