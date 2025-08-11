Francesco Farioli, treinador do FC Porto, reagiu à Sport TV em flash interview à vitória sobre o V. Guimarães na jornada inaugural do campeonato (3-0):

[Semana difícil com a perda de Jorge Costa]

«É o que disse aos jogadores antes do jogo. Eles mostraram compromisso. A última semana foi muito difícil. Queríamos, por um lado, ter uma reação, por outro honrar a memória do Jorge Costa. Foram dias muito emotivos. Foi um jogo que Jorge, com certeza, gostaria de ter visto.»

[Estilo de jogo]

«Queremos ter uma certa intensidade. Estivemos muito longe disso na segunda parte. O V. Guimarães jogou dez jogos, nós jogámos cinco. Ainda estamos a apanhar o ritmo. Queremos ver uma certa agressividade na maneira de recuperar a bola. Foi mais fácil com a energia do estádio, porque os adeptos foram espetaculares. Queremos ver o Dragão cheio e com este espírito.»

[Lesão de Martim Fernandes]

«Ainda vamos avaliar nos próximos dias. Vamos avaliar amanhã, depois vamos ver.»

[Samu com mais 'fome' por causa de De Jong?]

«Não acho. Samu sabe quais são as minhas expetativas e ele tem as dele. Ele está muito motivado. Tudo o que faz é por ele e pela equipa. O Luuk veio para ajudar. É muito bom ter dois avançados assim, ambos podem jogar.»