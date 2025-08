Contratado neste verão pelo FC Porto, proveniente dos sauditas do Al Ahli, Gabri Veiga antevê como «um passo importante na carreira» rumar à Invicta. O médio espanhol, de 23 anos, analisou as primeiras semanas em Portugal em entrevista ao jornal O Jogo.

«Estou muito entusiasmado por regressar à Europa e para ajudar o FC Porto a lutar por títulos. Queremos recuperar a essência do FC Porto, todos sabem o que é preciso fazer. Estamos no caminho certo, mas há muito trabalho pela frente.»

«Face ao campeonato saudita, a Liga portuguesa é muito superior», começou por referir.

Sobre Francesco Farioli, Gabri Veiga evitou comparações com Martín Anselmi – com quem trabalhou no Mundial de Clubes.

«Queremos estar focados, sem comparações, e virar a página, sem esquecer os erros do passado. Temos de crescer como equipa. Sempre me adaptei muito bem aos sistemas [táticos]. Mas, como jogador formado no Celta de Vigo, que jogou sempre em 4-3-3, a chegada de Farioli foi uma grande notícia. Agora sinto-me muito confortável», prosseguiu.

Sublinhando que todos «remam no mesmo sentido», o jovem espanhol analisou também a companhia de Victor Forholdt e de Alan Varela no meio-campo portista.

«O Victor chegou há poucos dias, mas já vimos coisas muito boas. O Alan é um dos líderes do grupo e uma peça-chave, porque o médio defensivo é muito importante neste sistema [4-3-3]. Sinto-me muito confortável com eles, porque são dois “cavalos”, correm muito e disputam todos os lances», concluiu.

Expulso frente ao Twente e suspenso ante o Famalicão, Gabri Veiga volta a pisar o relvado do Dragão na tarde deste domingo, na apresentação aos adeptos. O FC Porto recebe o Atlético de Madrid pelas 19 horas.