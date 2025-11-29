À margem da antevisão à receção ao Estoril na 12.ª jornada da Liga, agendada para este domingo (20h30), Francesco Farioli comentou o momento de Gabri Veiga.

Gabri Veiga abdicou do “hat-trick” contra o Nice

«O Samu é o escolhido para cobrar penáltis e o Gabri respeitou essa hierarquia. A prioridade é sermos uma equipa e o Gabri é um excelente exemplo. Tal como Pepê, Sainz, Mora e William, porque são exemplares no espírito e trabalho defensivo, representam muito bem o clube.»

«O Gabri Veiga está a melhorar, mas ainda pode aumentar o nível, porque ele tem ainda mais para dar. Acredito nisso. Tem vindo a ser mais decisivo, com mais força e resistência. Está a evoluir mentalmente, fisicamente e taticamente. Nota-se que está mais fresco na tomada de decisão e mentalmente mais conectado com o jogo e com os colegas. E o Gabri é mais exigente do que eu, portanto tenho de o acalmar em alguns momentos.»