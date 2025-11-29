À margem da antevisão à receção ao Estoril na 12.ª jornada da Liga, agendada para este domingo (20h30), Francesco Farioli comentou os momentos do defesa Tomás Pérez, do médio Alan Varela e do avançado Deniz Gül.

Varela em dúvida

«Tivemos três jogadores com alguns problemas contra o Nice, o departamento médico está a trabalhar para os recuperar a tempo do Estoril. Mas a prioridade é continuarmos na rota que definimos, com mais vitórias.»

Pérez à espreita

«Tomás Pérez está a trabalhar bem, regressou dos sub-20 da Argentina a um nível superior, mais confiante. Tem vivido na sombra de alguns colegas, mas é complicado dar minutos em determinadas posições. Acredito que a oportunidade está ao virar da esquina.»

Gül também brilha a extremo

«Participou e contribuiu para várias oportunidades contra o Nice, uma das quais que nos levou a ganhar o penálti. Tem mostrado uma boa atitude e tem de continuar a trabalhar, até para se habituar a jogar como extremo. Conforme os jogos e as necessidades, vamos adaptá-lo à melhor solução.»