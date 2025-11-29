Na antevisão à receção ao Estoril na 12.ª jornada da Liga, agendada para este domingo (20h30), Francesco Farioli exigiu foco para dar continuidade ao momento vitorioso.

Nice como exemplo

«Somos uma equipa reativa e amanhã vamos estar com o espírito certo, como aconteceu contra o Nice.»

Calendário exigente e mercado à vista

«Quando se treina um clube como o FC Porto, o calendário é apertado, é normal. Não há que lamentar. Devemos preparar os jogadores para estarem expostos a esta exigência e intensidade. A dedicação do grupo é fantástica. Mas nesta maratona é preciso manter a mentalidade correta e preservar a frescura dos jogadores. Até ver temos respondido bem a lesões prolongadas, como do De Jong e Nehuén Pérez. Por exemplo, o Pablo Rosario já fez cinco ou seis posições. Quanto ao mercado, vamos explorar oportunidades para completar o plantel.»

Villas-Boas próximo

«Devemos estar preparados para reagir e preparados para encontrar respostas dentro do campo. O presidente é próximo do grupo e está a fazer o melhor pelo clube.»