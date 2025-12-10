Francesco Farioli lançou os dados para a receção do FC Porto ao Malmö, na quinta-feira (20h), na sexta jornada da fase liga da Liga Europa. Na tarde desta quarta-feira, em conferência de imprensa, o treinador dos dragões comentou a chegada do espanhol Miguel Ángel Ramírez, de 41 anos, ao leme do Malmö, algo que vai acontecer após o jogo no Dragão.

Farioli tentou informação “secreta”

«Não é fácil preparar um jogo contra uma equipa que não disputou partidas oficiais nas últimas semanas. Estão no processo de mudança de treinador e conheço bem o Miguel Ángel Ramírez, é um bom amigo. Tentei "roubar" alguma informação, mas não foi possível como devem imaginar. Não vamos a jogo com a quantidade de informação que gostaríamos, mas temos vários planos. O foco é essencial.»

Diferença pontual entre as equipas é importante?

«A diferença é no papel, porque quando o jogo começar o resultado vai estar 0-0. É a última oportunidade para eles continuarem a ter hipóteses de se poderem qualificar. Neste tipo de cenário, as coisas ficam um bocado mais complicadas. Temos de ir com tudo o que temos. Temos de colocar o jogo na direção certa desde o início. O Malmö é um clube com grande historial europeu, tem jovens com muito talento e um treinador que quer terminar o seu trabalho da melhor forma possível».

Diferença de golos pode ser decisiva

«É passo a passo. Esta manhã, isso fez parte da nossa palestra. Apesar de os resultados serem, na maioria das vezes, os que queremos, nunca estamos satisfeitos, queremos sempre mais. Na Liga Europa, a diferença de golos pode ditar a qualificação ou não (para a fase a eliminar). O novo formato obriga-nos a estar atentos em todos os momentos. Ganhar e marcar mais golos pode abrir-nos um cenário interessante, mas primeiro temos de vencer».

Pontuação necessária para avançar na Liga Europa

«A prioridade é fazer o máximo de pontos possíveis, porque temos a oportunidade de nos qualificarmos diretamente, o que nos confere a possibilidade de chegar mais longe na competição. Mas vamos passo a passo. Primeiro, temos de ficar nos 24 primeiros (que garante o play-off) e depois fazer tudo para nos qualificarmos diretamente (para os oitavos de final). Serão precisos 15 ou 16 pontos, por isso precisamos de mais cinco ou seis pontos para o conseguirmos.»