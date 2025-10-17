Francesco Farioli desvendou parte do “onze” para o Celoricense, em Barcelos, na terceira eliminatória da Taça de Portugal (sábado, 18h). Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto esclareceu a disponibilidade de Zaidu e Eustáquio, além de comentar o momento de Rodrigo Mora e Tomás Pérez.

Dicas sobre o “onze”

«Vamos jogar de início com o Cláudio Ramos na baliza, porque ele merece a oportunidade. Tem um papel importante no grupo.»

«O Zaidu tem um pequeno problema nos gémeos, tentou treinar, mas não está nas melhores condições. Por isso, não está convocado. Quanto ao Eustáquio, chegou tarde da seleção, mas está em condições e vai fazer parte do jogo.»

«Yann Karamoh? A Taça é uma oportunidade para ele jogar, levou algumas semanas para melhorar a condição física – assinou a custo zero, estava sem clube. Neste momento já nos pode ajudar. Pode ser que amanhã [sábado] ganhe alguns minutos.»

Golden Boy no Dragão?

«É bom para o Rodrigo Mora e para o clube. De um lado um jogador que tem feito o seu próprio caminho desde as camadas jovens do FC Porto, do outro um jogador que foi descoberto fruto do trabalho do departamento de scouting. É também uma recompensa para o presidente, porque foi corajoso ao investir num jovem talento. Aliás, hoje é o aniversário do presidente. Desejamos-lhe um feliz aniversário. Estes dias têm sido muito especiais por motivos bem diferentes.»

Argentino Tomás Pérez na final do Mundial sub-20

«Estamos muito felizes por ele. Esteve em risco de não ir, face à lesão do Nehuén Pérez, porque serviria como alternativa de emergência. Depois de analisarmos todas as possibilidades, decidimos que ele merecia viver esta experiência única. Agora está na final e tem a oportunidade de se tornar campeão do Mundo. Quando regressar, vai continuar a trabalhar.»