À margem da antevisão à receção ao Alverca no sábado (20h30), na 32.ª jornada da Liga, Francesco Farioli reagiu aos elogios de José Mourinho. Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto garantiu estar longe do “Special One”.

A diferença entre Farioli e Mourinho

«José Mourinho é alguém que respeito muito pelo que fez e pela inspiração que é. Entre mim e ele há 26 títulos de diferença, estou apenas no começo. Não mereço ser comparado. O mister Mourinho merece estar entre os melhores do Mundo, como Guardiola e Ferguson. Eu sou apenas um jovem estudante do jogo. O respeito por ele é enorme, ainda que estejamos em clubes rivais.»

Futuro

«Rui Borges? Sou um homem livre, mas comprometido e feliz.»

«Estou grato por este grupo e por esta estrutura.»