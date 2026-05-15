À margem da antevisão à receção ao Santa Clara na 34.ª e última jornada da Liga, Francesco Farioli revelou um momento de desportivismo de José Mourinho. Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto abordou a potencial saída do “Special One” do Benfica.

Mourinho de saída?

«São rumores. Já o elogiei. Por vezes, a dimensão do teu sucesso está ligada com a dimensão dos adversários que podes defrontar. Foi uma das primeiras pessoas que me ligou na manhã seguinte aos festejos do título.»

Antes dos Aliados, o Dragão

«Amanhã vai ser um dia especial, mas o mais importante é vencer. Foi o foco durante a semana. O resultado da última semana foi desapontante e a exibição não foi boa o suficiente. A prioridade para este último jogo é fechar a época com uma exibição de topo. Quem vai começar no “onze” faz parte de algo que ainda vamos decidir.»

«Gosto de surpresas, sobretudo das positivas. Não gosto de surpresas como na semana passada. Não dormi durante dois dias. Estamos cá para trabalhar e entregar resultados.»