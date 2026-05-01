Na antevisão à receção ao Alverca no sábado (20h30), na 32.ª jornada da Liga, Francesco Farioli elogiou os ribatejanos. Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto aproveitou para recordar a receção dos adeptos após a vitória na Amadora, na última jornada.

Alverca na mira

«Esta manhã disse ao grupo que o Alverca, no papel, não tem nada para jogar. Mas vêm ao Dragão para serem protagonistas. Teremos de estar preparados para uma equipa que foi construída com qualidade, com alguns jogadores que podem jogar nas melhores equipas de Portugal. É uma equipa com identidade. Esta Liga já provou que não há jogos fáceis. Amanhã não vamos desacelerar.»

«A verdadeira pressão está no relvado.»

«Não vamos revelar o nosso plano de jogo. Não controlamos o que vão fazer, o que podemos controlar é como vamos responder à forma de jogar do adversário.»

Receção após vitória na Amadora

«Para mim foi turbulento, quase me pegaram no carro.»