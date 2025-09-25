Francesco Farioli falou à flash da Sport tv após a vitória do FC Porto em Salzburgo, na Liga Europa (1-0).

«Salzburgo fez um bom jogo, foi uma partida muito equilibrada. Houve uma intensidade muito alta dos dois lados. Não há jogos fáceis, sobretudo no contexto europeu. Mas, este esteve longe de ser o nosso melhor jogo. Concedemos demasiadas oportunidades. O resultado é muito bom e avançamos para o jogo em Arouca.»

«Todos os jogadores contribuíram, mas destaco o Deniz Gül, que deu energia ao ataque e à pressão no final. Mas, o jogo é coletivo. É importante manter esta série de vitórias, sobretudo olhando à dinâmica da Liga Europa. É muito importante pontuar e marcar.»

«Para ser sincero, pedi ao William Gomes para cruzar, mas ele rematou. Ainda bem que não me ouviu. Adorei a reação do grupo ao golo, porque todos trabalham muito pelo resultado. Todos os resultados eram possíveis esta noite, estamos satisfeitos por conseguir a vitória.»

