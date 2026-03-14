FC Porto
Há 1h e 9min
Farioli: «Penálti contra o Arouca? As imagens são esclarecedoras»
Treinador do FC Porto discorda da avaliação negativa da FPF
SS
Treinador do FC Porto discorda da avaliação negativa da FPF
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À margem da antevisão ao FC Porto-Moreirense de domingo (20h30), Francesco Farioli criticou a nota negativa atribuída pela FPF relativamente à arbitragem e ao VAR no FC Porto-Arouca (3-1), desbloqueado por um polémico penálti nos últimos minutos.
Farioli sem dúvidas
«Fiquei surpreendido quanto a essa nota, as imagens são esclarecedoras. O penálti foi bem assinalado. Mantenho-me com essa avaliação e não acho que esse caso vá afetar o jogo com o Moreirense.»
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