À margem da antevisão ao FC Porto-Moreirense de domingo (20h30), Francesco Farioli criticou a nota negativa atribuída pela FPF relativamente à arbitragem e ao VAR no FC Porto-Arouca (3-1), desbloqueado por um polémico penálti nos últimos minutos.

Farioli sem dúvidas

«Fiquei surpreendido quanto a essa nota, as imagens são esclarecedoras. O penálti foi bem assinalado. Mantenho-me com essa avaliação e não acho que esse caso vá afetar o jogo com o Moreirense.»