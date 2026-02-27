No rescaldo à vitória caseira sobre o Arouca na 24.ª jornada da Liga (3-1), Francesco Farioli destacou o marcador do primeiro golo. Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto aliviou a pressão sobre Gül.

Apesar de pedida, não foi dada a palavra ao Maisfutebol.

Pietuszewski na mó de cima

«É um jogador que parte para o duelo individual com sucesso, os nossos extremos são agressivos e sabem quando partir para o momento individual. Esta noite poderia haver decisões diferentes, mas somos a equipa em Portugal que mais recorre a sub-23. Estes jovens dão energia, ainda que as decisões nem sempre sejam acertadas. Faz parte do processo.»

O caso de Gül

«Estamos no fim de fevereiro e com o Samu e o De Jong com graves lesões. Tenho confiança total no Gül e no Moffi, porque estão a trabalhar bem. Fiquei feliz pelo golo do Moffi e o Gül deve continuar a trabalhar, porque o golo está ao virar da esquina.»