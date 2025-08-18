Francesco Farioli, treinador do FC Porto, falou à Sport TV após a vitória do FC Porto sobre o Gil Vicente, nesta segunda-feira, por 2-0:

«Os últimos três anos foram difíceis contra o Gil Vicente. Além disso, ganharam sempre o primeiro jogo em casa nos últimos seis anos. Era o nosso primeiro jogo fora, mas foi bastante sólido. Conseguimos bons momentos e boas chances. Há áreas onde melhorar, mas em geral foi uma exibição positiva.»

[Equipa ressentiu-se com a lesão de Samu?]

«Claro, quando um colega tem uma lesão é sempre um momento emotivo. Amanhã veremos como está, agora é difícil avaliar. Não faço ideia.»

[Entrada de Luuk de Jong]

«Luuk entrou bem, com atenção. Foi dos zero aos 100 quilómetros em poucos segundos. Trabalhou muito para a equipa e viram a assistência que fez para o Rodrigo, como ele esteve na pressão com e sem bola.»

[Outro jogo sem sofrer]

«É um fator chave. Concedemos algumas coisas e há coisas a melhorar.»

[Reação rápida nas faltas]

«É sobre a forma como somos e treinamos. Nos treinos tentamos ter um ritmo elevado. Custa uma certa fadiga a todos, mas é uma adaptação. Se queremos melhorar, temos de testar o sistema e testar-nos.»

[Exibição de Rodrigo Mora]

«Foi boa, mas o jogo nunca é sobre um jogador apenas. Ele teve uma boa chance de golo, mas se mencionar um por um Zaidu fez uma grande exibição, Alan [Varela]... O Rodrigo entrou e esteve bem.»