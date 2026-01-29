No rescaldo ao triunfo caseiro sobre o Rangers na oitava e última jornada da fase liga da Liga Europa, que permitiu selar a qualificação direta para os “oitavos”, Francesco Farioli argumentou sobre a gestão física e emocional do plantel. Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto sublinhou a exigência da Liga e a grandeza dos resultados europeus.

Tanque para reabastecer

«Sinto pequenas diferenças na equipa para estes jogos, sobretudo quando jogamos a cada três dias. É difícil manter o ritmo físico e mental. Até mais mental. A forma como jogamos é muito agressiva e exigente. Nunca esperamos pelo adversário para atacar, queremos recuperar a posse e permanecer no meio-campo contrário. Talvez por isso sintam que os jogos possam baixar de intensidade. Há muito que devemos melhorar. Só regressamos à Liga Europa em março, pelo que vamos reabastecer o tanque de combustível.»

A Liga e a Europa

«Na antevisão referi que há o sentimento de que a Liga é fácil, mas competimos contra dois gigantes que jogam na Liga dos Campeões. O Sp. Braga também se qualificou no top-8 da Liga Europa, tal como nós. Estes resultados dizem muito da qualidade da Liga.»

Elogio a Froholdt

«O Froholdt tem um perfil distinto e é muito importante contar com ele, mas também devemos saber gerir o esforço. Temos o Eustáquio, de um perfil mais defensivo. Vamos jogo a jogo.»