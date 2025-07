André Villas-Boas apresentou Francesco Farioli como novo treinador do FC Porto, no Estádio do Dragão. Na tarde desta segunda-feira, o presidente dos dragões desdobrou-se em elogios ao técnico italiano e apontou à nova era.

«Farioli tem um percurso explosivo na Europa. É uma escolha ambiciosa, num treinador em que acreditamos muito. É também uma demonstração de força, espírito e rigor que queremos ver nas nossas equipas. A ti, Francesco, iremos colocar à disposição todos os meios necessários para chegares ao sucesso. Discutimos muitas ideias e alcançámos um acordo sobre o que é necessário para esta transformação. Faremos alterações profundas e vamos renovar o plantel, para que seja possível atingir o sucesso. Queremos uma equipa à FC Porto, de jogadores que se entregam de alma e coração», afirmou o presidente, que na apresentação do terceiro treinador em um ano deixou palavras para os antecessores.

«Há resultados que ditam mudanças de projeto, a partir do momento em que se determina uma visão e um caminho, estes são sustentados nos resultados, vitórias e métodos. Não aconteceu, infelizmente, nas experiências anteriores. Tenho o máximo respeito por Vítor Bruno e Martín Anselmi, dois grandes trabalhadores do FC Porto, que se entregaram de corpo e alma para entregar resultados, mas por diversas razões não os conseguiram atingir», referiu na sala de imprensa do Estádio do Dragão.

Francesco Farioli assina por duas épocas com o FC Porto, até junho de 2027.