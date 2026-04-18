Francesco Farioli anteviu neste sábado a receção do FC Porto (1.º) ao Tondela (17.º), a contar para a 30.ª jornada da Liga. Em conferência de imprensa, o treinador dos dragões apontou aos «Beirões» de Gonçalo Feio.

Uma nova versão do Tondela

«Num calendário apertado há pouco tempo para preparar o próximo jogo e não há tempo para pensar no passado. O Tondela mudou de treinador recentemente, então centrámos atenções nos últimos dois jogos deles, além do percurso do treinador [Gonçalo Feio] na Polónia, onde fez um bom trabalho.»

«Devemos estar preparados para diferentes tipos de pressão e de abordagens. Temos a experiência, mas é importante estar no relvado com a agressividade correta para nos posicionarmos desde princípio.»

«O Martim Fernandes está fora para amanhã. Está a trabalhar para recuperar o mais rápido possível.»