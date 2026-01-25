Francesco Farioli comentou o momento delicado de Vasco Sousa, médio do FC Porto que no final de 2025 terminou a época, então emprestado ao Moreirense. Além disso, o jovem médio atravessou uma fase complicada em termos clínicos. O treinador do FC Porto falou à margem da antevisão à receção ao Gil Vicente, duelo da 19.ª jornada da Liga.

Vasco Sousa de regresso ao Olival

«Estamos contentes por ter o Vasco de regresso, ainda que seja uma fase complicada. Tê-lo por perto é bom para nós, sempre tivemos uma relação honesta. É uma pessoa energética, com um sorriso enorme. Apesar de viver este momento muito desafiante, nunca perdeu o ânimo, graças à sua família e ao próprio carácter. Queremos apoiá-lo para o ver de regresso, muito em breve, ao relvado.»