Farioli: «Zaidu pôde sair para Inglaterra, mas disse que ficaria feliz no FC Porto»
Treinador dos dragões salienta compromisso do lateral, em janeiro cobiçado na Premier League
Treinador dos dragões salienta compromisso do lateral, em janeiro cobiçado na Premier League
À margem da antevisão ao FC Porto-Moreirense de domingo (20h30), Francesco Farioli desdobrou-se em elogios a Zaidu e revelou que o internacional nigeriano teve a oportunidade de rumar à Premier League em janeiro. Neste sábado, em conferência de imprensa, o treinador dos dragões voltou a sublinhar o «compromisso» do lateral.
Zaidu feliz no Dragão
«O Zaidu está no plano de gestão, teve três jogos muito bons, queremos reintegrar o Francisco Moura e contra o Sporting jogou bem. E na Luz saiu do banco. Quanto ao Zaidu, estou feliz, sobretudo porque ele pôde sair para a Premier League [no mercado de inverno]. Conversámos – na primeira metade da época ele não teve muitos minutos – mas sempre estive satisfeito com a atitude dele. A resposta do Zaidu foi clara, disse que ficaria feliz por continuar no FC Porto.»
«A oportunidade surgiu e ele está a progredir. Diz muito sobre a mentalidade do Zaidu. É um exemplo de compromisso e é amado pelos adeptos.»