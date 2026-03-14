À margem da antevisão ao FC Porto-Moreirense de domingo (20h30), Francesco Farioli desdobrou-se em elogios a Zaidu e revelou que o internacional nigeriano teve a oportunidade de rumar à Premier League em janeiro. Neste sábado, em conferência de imprensa, o treinador dos dragões voltou a sublinhar o «compromisso» do lateral.

Zaidu feliz no Dragão

«O Zaidu está no plano de gestão, teve três jogos muito bons, queremos reintegrar o Francisco Moura e contra o Sporting jogou bem. E na Luz saiu do banco. Quanto ao Zaidu, estou feliz, sobretudo porque ele pôde sair para a Premier League [no mercado de inverno]. Conversámos – na primeira metade da época ele não teve muitos minutos – mas sempre estive satisfeito com a atitude dele. A resposta do Zaidu foi clara, disse que ficaria feliz por continuar no FC Porto.»

«A oportunidade surgiu e ele está a progredir. Diz muito sobre a mentalidade do Zaidu. É um exemplo de compromisso e é amado pelos adeptos.»