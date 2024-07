O FC Porto apresentou 34 jogadores na tarde deste domingo, a propósito da apresentação aos sócios. Antes do encontro com o Al Nassr, milhares de adeptos saudaram os pupilos de Vítor Bruno, em particular Francisco Conceição e Diogo Costa.

Se o nome do guardião foi entoado em uníssono, o avançado foi «engolido» pela multidão. Isto porque a estrutura de André Villas-Boas decidiu surpreender os adeptos, revelando cada jogador num diferente setor das bancadas centrais.

Quanto a Rodrigo Mora, o jovem médio também protagonizou um dos momentos de maior festa neste «pré-jogo» dos portistas.

Foram 34 os jogadores chamados ao relvado do Dragão, mas apenas poucas as novidades quanto a renovados dorsais. O central Otávio Ataíde é o novo número 4, enquanto David Carmo utilizará o 26. Por sua vez, o jovem médio Vasco Sousa – tal como anunciado aquando da renovação do contrato – deixou o 67 e passa a vestir o 15.

Os dragões contam com cinco guardiões: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Samuel Portugal, Diogo Fernandes e Gonçalo Ribeiro.

Nota para o número 9. O mítico dorsal – sinónimo de golos e recentemente envergado por Taremi – continua disponível. Em simultâneo, Diogo Costa continua a vestir o 99.

Do 2 ao 99 💙 Os números do plantel do FC Porto 2024/25 🤩#InvictosDeCoração pic.twitter.com/E6tRG3xQY8 — FC Porto (@FCPorto) July 28, 2024

Jogadores apresentados e as respetivas camisolas:

99 - Diogo Costa

14 - Cláudio Ramos

94 - Samuel Portugal

51 - Diogo Fernandes

91 - Gonçalo Ribeiro

26- David Carmo

5 – Marcano

4 - Otávio Ataíde

2 - Fábio Cardoso

97 - Zé Pedro

12- Zaidu

18 – Wendell

23 - João Mário

73 - Gabriel Brás

84 - Martim Cunha

52 - Martim Fernandes

8 - Marko Grujic

6 - Eustáquio

22 - Alan Varela

17 - Iván Jaime

20 - André Franco

16 - Nico González

86 - Rodrigo Mora

15 - Vasco Sousa

28 - Romário Baró

21 - Fran Navarro

30 - Evanilson

29 - Toni Martínez

10 - Francisco Conceição

13 – Galeno

19 - Danny Namaso

11 - Pepê

70 - Gonçalo Borges

49 - Gonçalo Sousa