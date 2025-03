O que se pensava ser um possível fim de carreira, acabou por ser apenas um obstáculo ultrapassável para Iván Marcano. Este sábado, o experiente defesa de 37 anos regressou à competição, 533 dias depois.

Com a camisola do FC Porto, no reduto do Arouca (2-0), na 24.ª jornada da Liga, o espanhol foi titular e saiu aos 76 minutos, dando lugar a José Pedro.

Numa análise realizada pela SofaScore, parceiro do Maisfutebol, é possível ver os números seguros de Marcano. Relativamente aos duelos foi 100 por cento eficaz, dois aéreos e um no chão. No que toca a passes para colegas, apenas falhou quatro em 54, acertando metade das bolas longas que tentou (três em seis).

Imperador na defesa, o futebolista de 37 anos arrecadou ainda uma interceção, um desarme e dois alívios.

De recordar que Marcano não jogava desde 15 de setembro de 2023, na altura na receção ao E. Amadora, depois de sofrer uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Em janeiro de 2025 voltou a treinar, mas uma lesão muscular na coxa atrasou o regresso.

«São muitos meses [533 dias], mas tentei ajudar a equipa com a experiência, que é importante», disse o jogador após o apito final.

Da mesma forma, Martín Anselmi, treinador dos dragões, mostrou-se feliz com o regresso do defesa central: «Um dos motivos pelo qual ele queria voltar a jogar era para que o seu filho o visse a jogar e a regressar aos relvados. Para mim, é muito importante que isso tenha sido cumprido».

Na temporada passada, Marcano fez apenas seis jogos. Ligado ao FC Porto desde 2014/15, apenas com uma interrupção em 2018/19, altura em que vestiu a camisola da Roma, o espanhol leva um total de 254 jogos pela equipa portuguesa. Marcano tem contrato com os azuis e brancos até ao final da presente temporada.

Formado no Racing Santander, clube pelo qual se estreou a profissional, o veterano representou também o Villarreal, Getafe, Olympiakos, Rubin Kazan e Roma.