De maio de 2004 e da conquista da Liga dos Campeões pelo FC Porto, em Gelsenkirschen, na Alemanha, há ainda histórias por desvendar. Por exemplo, sobre o responsável pelos voos da comitiva azul e branca naqueles dias frenéticos.

Ao final da tarde de quarta-feira, José Correia Guedes, então comandante da TAP, à esquerda na capa, recorreu às redes sociais para recordar os quatro dias junto de José Mourinho e companhia.

«O FC Porto alugou um Airbus A340 à TAP durante quatro dias para transportar equipa, dirigentes, jornalistas e convidados, 300 pessoas no total. Tive a honra de ser o comandante desse serviço», começa por narrar.

Na inesquecível noite de 26 de maio, aquando do intervalo (Mónaco 0-1 FC Porto), José Correia Guedes já adivinhava a conquista dos dragões.

Face ao golo de Carlos Alberto, aos 39 minutos, o comandante contactou Nélson Augusto, responsável pelas Operações de Voo H24. E seguiu-se uma conversa peculiar e genuína.

«– Nélson, isto está no papo. Por favor, envia mensagem para Maastricht (Eurocontrol) a pedir troca de “call sign” para o nosso voo de regresso. Em vez de “TP4321” pede para ser “CHAMPS”.»

«– Zé, por acaso bebeste qualquer coisinha?»

«– Sabes bem que não. Vá lá, faz esse favor», insistiu José Correia Guedes.

E assim foi. Face aos golos de Deco, aos 71m, e de Alenichev, aos 75m, a Eurocontrol aprovou a ideia do comandante do Airbus A340. Aquando do apito final, José Correia Guedes recebeu uma chamada de Nélson Augusto.

«– Custa a crer mas é verdade. Maastricht aprovou o teu “CHAMPS”».

Um motivo de orgulho e alegria para o comandante, que estreou a designação em voos comerciais.

Horas mais tarde, antes e durante o regresso a Portugal, escutaram-se comunicações como: «CHAMPS you are cleared for takeoff» [Champs, pode descolar] ou «Congratulations, CHAMPS» [Parabéns, Champs].

Neste relato, José Correia Guedes recorda o camarada Nélson Augusto, já falecido: «Um dos nossos melhores de sempre».

Em menos de uma hora, FC Porto e TAP reagiram à publicação.

Aquando da conquista do Europeu, em 2016, a Seleção Nacional contou com uma designação semelhante – «CHAMP16» – para o regresso a Portugal.