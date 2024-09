André Villas-Boas reuniu, esta quinta-feira, em Boston (Estados Unidos), com o presidente da New Balance, marca norte-americana que veste o futebol, andebol e hóquei dos dragões.

Uma vez que os azuis e brancos contam com o estatuto de «Global Partner» – o equivalente a «parceiro internacional» – na New Balance, Villas-Boas abordou aspetos como a promoção do Mundial de Clubes, que decorrerá nos EUA no verão de 2025.

O FC Porto confia os equipamentos a esta marca desde 2014.