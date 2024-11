Sandra Madureira reagiu, esta segunda-feira, à decisão do Conselho Fiscal e Disciplinar do FC Porto, que a expulsou de sócia do clube.

«Ninguém me tira o que vive intensamente no meu coração», escreveu no Instagram.

A decisão remonta aos acontecimentos verificados na Assembleia Geral Extraordinária realizada a 13 de novembro de 2023.

Fernando Madureira, ex-líder da claque Super Dragões, Vítor Catão e Vítor Aleixo também foram expulsos. Fernando Saúl, antigo Oficial de Ligação aos Adeptos, foi suspenso por um período de 45 dias.