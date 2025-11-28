O FC Porto voltou ao trabalho esta sexta-feira, no Olival, para dar início à preparação do jogo do próximo domingo com o Estoril.

Os titulares na vitória sobre o Nice (3-0) e Jan Bednarek, que foi lançado para a segunda parte, fizeram treino de recuperação, enquanto os restantes jogadores trabalharam normalmente às ordens de Francesco Farioli.

Substituído ao intervalo diante do Nice, Alan Varela está a contas com um traumatismo no joelho esquerdo e realizou tratamento, assim como Nehuén Pérez, que também fez trabalho de ginásio.

O FC Porto volta a treinar no Olival na manhã de sábado e, a partir das 12h45, Farioli vai antever a receção ao Estoril, da 12.ª jornada da Liga, marcada para as 20h30 de domingo.