350 dias passaram sobre as lágrimas de Francesco Farioli em Amesterdão, no célebre pesadelo no Ajax. Um dia antes, o FC Porto concluía o campeonato com uma vitória caseira sobre o Nacional (3-0), numa época cinzenta e turbulenta, na antecâmara do Mundial de Clubes que sentenciaria o fim de ciclo de Martín Anselmi.

Os meses voaram, o plantel do FC Porto foi revolucionado e Francesco Farioli aterrou na Invicta, convicto de que devolveria a identidade aos dragões, sem preconceitos táticos e ambicionando «agarrar os adversários pelo pescoço». E assim foi. Quase 10 meses volvidos, o italiano consegue a “Vendetta” pessoal – ou seja, vingar o desfecho no Ajax – e devolver o FC Porto ao trono em Portugal, o que não acontecia desde 2022.

Dada esta seca de campeonatos na Invicta, milhares aglomeraram-se na Alameda do Dragão para iniciar a festa pelas 15 horas desta sexta-feira. O ambiente de euforia soltou-se de vez aquando da chegada do autocarro azul e branco, prevalecendo no aquecimento – até pelo empate do Benfica em Famalicão (2-2).

Uma troca para a noite do título

Enquanto Custódio manteve o “onze” que venceu na receção ao Arouca, Francesco Farioli devolveu Kiwior ao centro da defesa e apostou em Zaidu no corredor esquerdo, relegando Thiago Silva para o banco.

Recorde a história deste encontro e a subida das equipas ao relvado do Dragão.

Numa primeira parte rica em festa, o FC Porto foi incapaz de desmontar o bloco defensivo dos ribatejanos, pacientes e organizados para contra-atacarem. Ainda assim, Chiquinho e Sandro Lima surgiram desapoiados.

Depois de Froholdt atirar à barra ao minuto 25 – e Kiwior marcar, mas com a ajuda da mão – o nulo foi desfeito no caminho para o intervalo. Entre cânticos e petardos rebentados no exterior, Bednarek reforçou a euforia. Decorria o minuto 41 quando Gabri Veiga cobrou um canto à direita e o polaco cabeceou para o quarto golo na época. Em simultâneo, o médio assinou a 12.ª assistência.

Há 350 dias, Bednarek desceu na Premier League, enquanto Gabri Veiga estava esquecido no Al Ahli. Até que embarcaram no projeto de André Villas-Boas, Jorge Costa e Francesco Farioli.

Na etapa complementar, o FC Porto geriu o ritmo e entregou a batuta ao Alverca. Todavia, os ribatejanos precipitaram-se após inúmeras recuperações de posse a meio-campo. Apenas ao minuto 68, 90+1 e 90+5 pairou a nuvem do empate, quando Diogo Costa foi obrigado a aplicar-se.

Terminado o interregno, a festa prosseguiu.

Em suma, o encontro foi rico em festa, mas pobre em futebol. O FC Porto fez o suficiente para confirmar o título de campeão nacional. Ainda assim, apenas quebrou a organização dos pupilos de Custódio aos 73m, com Alberto a sprintar no corredor e Sainz a cabecear para a defesa apertada.

«É a pronúncia do Norte, corre o rio para o mar»

David Silva apitou e Francesco Farioli voltou a sorrir, por certo suspirando de alívio. Pode, por fim, festejar sem reservas. 350 dias depois, encontrou na Invicta o lar para amadurecer enquanto treinador. Errou, corrigiu, mudou e conquistou o principal objetivo – ainda que abdicando da Liga Europa. E diz que está de pedra e cala. Na época de estreia – tal como havia feito Sérgio Conceição – Francesco Farioli encerra o domínio lisboeta e devolve a pronúncia do Norte ao trono nacional.

O título parecia morar na Invicta há várias semanas. E assim foi. O título caiu nas mãos do FC Porto como o rio corre para o mar.

Selada a conquista do 31.º título de campeão nacional, o FC Porto inicia a digressão na Vila das Aves, na próxima ronda, ante o já despromovido AVS (20.º). Por sua vez, o Alverca continua no nono lugar, com 38 pontos, e recebe o Estoril (10.º).

A madrugada de domingo promete ser longa – muito longa – na Invicta. Com festa, nostalgia, memória e homenagens.