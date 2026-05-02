A Figura: Bednarek, peça central no título

O experiente polaco de 30 anos assumiu a liderança da linha defensiva durante toda a época e, neste sábado, fez o único golo na receção ao Alverca (1-0). Em nova exibição segura, o central acumulou 12 alívios, um corte, três recuperações de bola e cinco duelos ganhos – em oito. Tal como Diogo Costa, foi amuleto numa noite pobre quanto a futebol.

O Momento: o derradeiro apito, 90+7m

Soltaram-se os fogos de artifício logo após o último apito de David Silva, até surpreendendo alguns jogadores. Seguiram-se muitos abraços e lágrimas. Afinal, o título não morava na Invicta desde 2022, para a maioria dos adeptos uma seca excessiva. E assim começou a segunda noite mais longa do FC Porto em 2026. Por certo esse estatuto está reservado para os Aliados.

Outros destaques.

Gabri Veiga: à margem de exibição pobre do FC Porto – maquilhada pela conquista do título – o espanhol assistiu para o único golo, além de pautar as principais investidas ofensivas na primeira parte.

Diogo Costa: protagonista na segunda parte, evitou o empate – e algo mais – do Alverca. Acumulou quatro defesas. Quiçá a última época no clube do coração.

Lincoln: em todos os momentos do jogo, recuperou, acelerou e apostou nos contra-ataques. A par de Chiquinho – que muito bailou – foi o mais inconformado do Alverca, com quatro cortes, dois alívios, dois remates bloqueados, nove recuperações de posse e nove duelos ganhos em 11.