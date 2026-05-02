Francesco Farioli operou uma troca para a receção ao Alverca na 32.ª jornada da Liga, encontro que pode culminar na conquista do 31.º campeonato dos dragões. Para a noite deste domingo (20h30), Kiwior regressa à posição de central, enquanto Zaidu assume a titularidade no corredor esquerdo. Por sua vez, Thiago Silva foi relegado para o banco.

No Alverca, Custódio não operou qualquer troca depois da vitória caseira sobre o Arouca, que garantiu a manutenção. Numa época que se perspetivava mais complicada, o Alverca ocupa o 9.º lugar com 38 pontos.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Zaidu; Froholdt, Pablo e Gabri Veiga; Pepê, Gül e Pietuszewski.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Thiago Silva, William Gomes, Borja, Alan Varela, Moffi, Fofana, Martim Fernandes e Rodrigo Mora.

Onze do Alverca: Matheus Mendes, Naves, Sergi Gómez e Bastien Meupiyou; Nabil Touaizi, Lincoln, Rhaldney e Isaac James; Figueiredo, Sandro Lima e Chiquinho.

Suplentes do Alverca: Mateus Mendes, Davy Gui, Milovanovic, Nuozzi, Baseya, Vasco Moreira, Stéphane Diarra, Kessary e Diogo Marques.

Em 11 jogos, o melhor que o Alverca conseguiu perante o FC Porto foram dois empates a zeros na Invicta, além de um empate a um golo no Ribatejo.

Acompanhe este jogo e o ambiente de festa no Dragão, ao minuto, no Maisfutebol.