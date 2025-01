Ángel Alarcón, extremo de 20 anos do FC Porto, foi operado com sucesso a uma lesão meniscal no joelho esquerdo. Conforme informaram os dragões na manhã desta quinta-feira, o espanhol vai iniciar a recuperação.

Formado pelo Barcelona e contratado pelo FC Porto no último verão, Alarcón totaliza quatro golos e uma assistência em 13 jogos pela equipa B.

O jovem extremo agarrou a titularidade a 23 de outubro, aquando da vitória sobre o Mafra (2-1), partida na qual bisou. Desde então, apenas não foi totalista na visita ao Benfica B (2-1), encontro no qual marcou mas foi substituído aos 88 minutos.

O FC Porto B ocupa o 17.º e penúltimo lugar da II Liga, com 13 pontos, a dois do posto de playoff, onde está o Mafra (16.º). Ao cabo de quatro derrotas consecutivas, no calendário dos jovens dragões segue-se a receção ao Tondela (3.º), na tarde de domingo (15h30).